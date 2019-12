Week of Dec. 19 to Dec. 25

BALLY’S ATLANTIC CITY

Park Place and Boardwalk

Wild Wild West 609-340-2000 Thursday: Laura Lea Trio, 9 p.m., DJ Vito G, 8:30 p.m.; Friday: Goodman Fiske, 10 p.m., DJ N9ne, 9 p.m.; Saturday: Garden State Radio, 10 p.m. DJ Aiden Scott, 9 p.m., Dancerts, 10 p.m.; Th, F, Sa

Lobby Bar 609-340-2000 Saturday: Doug Jennings; Sa

BORGATA HOTEL CASINO & SPA

1 Borgata Way

Gypsy Bar 609-317-1000 Friday: Shake, Shake, Shake, 7 p.m., Kevin Miller’s Smashed, 11 p.m.; Saturday: Kono Nation, 7 p.m., The Rockets, 11 p.m.; F, Sa

Premier 609-317-1000 Friday: Ross One, 10 p.m.; Saturday: PS1, 10 p.m.; F, Sa

CAESARS ATLANTIC CITY

2100 Pacific Avenue

2100 609-348-4411 Friday: DJ Philly Will, 9 p.m.; Saturday: DJ Patrice McBride, 9 p.m.; F, Sa

Nero’s 609-348-4411 Saturday: Jennifer Shieh, 6 p.m.; Sa

Caesars Lobby 609-348-4411 Friday: Caesar and Cleo, 7 p.m.; Saturday: Caesar and Cleo; F, Sa

GOLDEN NUGGET

Huron Avenue and Brigantine Boulevard

Rush Lounge 800-777-8477 Thursday: Dane Anthony, 8 p.m.; Friday: Ken Shiles & CiBon 6 p.m., Don’t Call Me Francis, 10 p.m.; Saturday: Indelible Groove, 6 p.m., Imagine That, 10 p.m.; Tuesday: Patty & Bugzy; Th, F, Sa, T

The Wave 800-877-8477 Friday: Flashback Fridays with Groovin’s Absolutely Live (Mick Jagger, Jim Morrison & Robert Plant Tribute); Saturday: No Pressure, 9 p.m.; F, Sa

Hard Rock Hotel & Casino

1000 Boardwalk

Lobby Bar 609-449-1000 Thursday: To the Max, 8 p.m.; Friday: FM Band, 6 p.m., DJ Ernesto, 6 p.m., Lost in Paris, 10 p.m.; Saturday: Big House, 3 p.m.,DJ Donny Chiro, 6 p.m., The Nines, 7 p.m., Red Hotts, 11 p.m.; Sunday; Daddy Pop, 5 p.m., The Neptunes, 9:15 p.m.; Monday: Greystone Allstarz, 8 p.m.; Tuesday; John McNutt Trio, 8 p.m.; Wednesday: Sidearm, 8 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Hard Rock Café 609-449-1000 Friday: John Eddie, 10 p.m.; Saturday: Radio Petty – Tom Petty Tribute, 10 p.m.; F, Sa

Daer Nightclub 609-449-6432 Friday: Chachi; Saturday: Vice; F, Sa

The Lounge at Robert’s Steakhouse 855-500-ROBERTS Friday: live music, 8 p.m.; Saturday: Late Night Cabaret in The Lounge, 8 p.m.; F, Sa

HARRAH’S RESORT

777 Harrah’s Boulevard

Eden Lounge 609-441-5165 Thursday: DJ Redline, 8 p.m.; Friday: The Heartbeats, 10 p.m., DJ Glenn Paul, 9 p.m.; Saturday: Stellar Mojo, 10 p.m., DJ Kevin Kong, 9 p.m.; Sunday: Jeremiah Hunter Band, 9 p.m.; Monday; DJ Kurteousy, 8 p.m.; Th, F, Sa, Su, M

Lobby Bar 609-441-5165 Friday: Jason Long; Saturday: Ruth Kiang; F, Sa

The Pool After Dark 609-441-5585 Friday: Nelly; Saturday: Savage Santa Fest with DJ Pauly D; F, Sa

OCEAN CASINO RESORT

500 Boardwalk

HQ2 Nightclub 609-783-8001 Friday: DJ Shortkutz, 10 p.m.; Saturday: Changel Jeffries, 10 p.m.; F, Sa

Amada 609-783-8001 Friday: live music, 9 p.m.; Saturday; live music, 9 p.m.; F, Sa

1927 Lounge & Speakeasy 609-783-8001 Thursday: Casino Lounge, 8 p.m.; Friday: Casino Lounge, 6 p.m., Speakeasy, 9 p.m.; Saturday: Casino Lounge, 6 p.m., Speakeasy, 9 p.m.; Sunday: Casino Lounge, 8 p.m.; Th, F, Sa, Su, T

Villain & Saint 609-783-8001 Thursday: Quizzo; Friday: live music, 9 p.m.; Saturday; live music, 9 p.m., F, Sa

RESORTS CASINO HOTEL

1133 Boardwalk

Bar One 609-344-6000 Thursday: Trivia Night; Friday: live entertainment; Saturday: live entertainment; Th, F, Sa

Five O’Clock Somewhere Bar 609-431-4100 Thursday: trivia, 6-9 p.m.; Th

Gallagher’s Burger Bar 609-340-6555 Thursday-Friday, Sunday-Wednesday: happy hour, noon to 6 p.m.; Th, F, Su, M, T, W

TROPICANA ATLANTIC CITY

2831 Boardwalk

Kiss Kiss Nightclub 609-300-1615 Thursday: DJ Ryno; Friday: DJ; Saturday: DJ; Th, F, Sa

Okatshe: Sake.Sushi.Spinning 1-800-The-Trop Friday; DJ, 9 p.m.; Saturday: DJ, 9 p.m.; F, Sa

Boogie Nights 888-940-7080 Thursday: 70s, 80s & 9’s Night; Friday; A Very Elvis Christmas; Saturday: Boogie Winter Wonderland Ball, Primal Men Male Revue; Th, F, Sa

Cuba Libre The Quarter, 609-348-6700 Friday: Latin Fridays!; Saturday: Bailamos Sabados; F, Sa

Planet Rose Karaoke Lounge The Quarter, 609-344-6565 Daily Karaoke, 8 p.m. Th,

F, Sa, Su, M, Tu, W

Anthem 609-576-5206 Friday: Club Comedy, 8 p.m.; Sunday: Sunday Funday with DJ, Club Comedy; Wednesday: DJs, Club Comedy, 8 p.m.; F, Su, W

Tango’s 1-609-340-4000 Friday; Evolution X, 7 p.m., DJ Jason E, 11 p.m.; Saturday; All Souled Out, 7 p.m., DJ Ahmed Khan, 11 p.m.; F, Sa

RiRa Irish Pub 609-348-8600 Friday; Shaun Durnin; Saturday: Bella Union, 8 p.m.; Sunday; Pete Marziano; F, Sa, Su

Firewaters Saloon 609-344-6699 Friday; Joshua Van Ness; Saturday; A Different Breed; F, Sa

ABSECON

Fred & Ethel’s Lantern Light Restaurant & Tavern 1 N. New York Road, Smithville 609-652-0544 Friday: Dr. Cheeko; Saturday: Danny Eyre; F, Sa

Hi-Point Pub 5 North Shore Road, 609-641-3172 Thursday: Quizzo, Saturday: DJ, Ugly Sweater Day; Tuesday; Customer Appreciation Day; Wednesday: Pajama Jam; Th, Sa, T, W

ATLANTIC CITY

Anchor Rock Club 247 South New York Ave., 609-350-7140 Thursday: Thursday Night Jam Sessions with Lovelight & Friends; Friday: The Dead Reckoning; Saturday: Emo Night; Th, F, Sa

Bourre 201 South New York Ave., 609-246-6670 Friday: Live acoustic; Saturday: Comedy Carnival; F, Sa

Tennessee Avenue Beer Hall 133 S. Tennessee Ave., 609-541-4099 Friday: Christian Gloomb, 9 p.m.; Saturday; Dead Reckoning Duo, 0 p.m.; F, Sa

The Claridge The Boardwalk & Park Place, 609-487-4400 Saturday; Cocktails with Santa, DJ Dahve; Sa

Rhythm & Spirits 129 S. Tennessee Ave. Friday; Flashback Friday with DJ Skyline; Saturday; Doug Kaetz Acoustic Duo; F, Sa

Vagabond Kitchen & Tap House 672 N. Trenton Ave., 609-350-6721 Saturday; Either Way, 8 p.m.; Sa

Kelsey’s 1545 Pacific Ave., 609-344-2200 Friday; Best Kept Soul, 7:30 p.m.; Saturday: Matt Newsome, 7:30 p.m.; F, Sa

BRIGANTINE

St. George’s Pub 4282 Harbor Beach Boulevard, 609-266-1001 Thursday: Bar Bingo; Saturday: Karaoke; Wednesday: Trivia Night; Th, Sa, W

EGG HARBOR CITY

Crossroads Bar & Grill 151 Philadelphia Ave., 609-445-5211 Friday: Tony & Mel; Tuesday: Karaoke Night; F, T

EGG HARBOR TOWNSHIP

LB One 6605 Black Horse Pike, (609) 645-7655 Friday: Jim Fisher; Saturday: Nick Nicholas; F, S

A Touch of Italy 6629 Black Horse Pike, 609-646-1855 Tuesday: Doug Jennings; T

McCullough’s Pub & Restaurant Saturday; Ugly Sweater Party, 7 p.m.; Sa

GALLOWAY TOWNSHIP

Pitney Pub 200 S. Pitney Rd., 609-241-8906 Saturday: DJ, Wednesday: DJ DC & DJ SEV; Sa, W

JD’s Pub and Grille 45 S. New York Rd., 609-404-9000 Friday: live music; Monday: Bar Bingo; F, M, W

The Smithville Inn 1 N. New York Rd., Smithville, 609-652-7777 Friday: Lenny Mitchell, 6:30 p.m.; Saturday: Lenny Mitchell, 6:30 p.m.; Sunday: Lenny Mitchell; Wednesday: Jazz Night, 7 p.m; F, Sa, Su, W

Mott’s Creek Inn Bar & Restaurant 200 E. Motts Creek Road, Tuesday: Trivia; Wednesday: Bingo; T, W

HAMMONTON

DiDonato’s the Alley Bar & Grille 1151 White Horse Pike, 609-561-3040 Friday: DJ Larry; F

El Mariachi Loco 101 Bellevue Ave, 609-270-7224 Friday: Live Music; Saturday: karaoke;

Sunday: Live Music F, Sa, Su

White Horse Winery 106 Hall St., 609-270-1411 Friday; Food Truck Friday with Anj Granieri, Holiday Movie Trivia; Saturday: Nicki Sbaffoni; Sunday: Sara James F, Sa, Su

LONGPORT/MARGATE

Johnny’s Café 9407 Ave., 609-822-1789: Friday: Bob Pantano Dance Party; Saturday; DJ Johnny Looch; Sunday; Benny Marsella; Wednesday: Benny Marsella; F, Sa, Su, W

Maynard’s Café 9306 Amherst Ave., 609-822-8423 Friday; live entertainment; Saturday: live entertainment; Tuesday: Quizzo; F, Sa, T

Sofia Restaurant 9314 Amherst Ave., 609-822-9111 Thursday: live music; Friday: live music; Saturday: live music; Th, F, Sa

Steve and Cookie’s By the Bay 9700 Amherst Ave., 609-823-1163 Thursday: light jazz; Friday: light jazz; Saturday: Joe Mancini; Sunday: Chris Sooy; Monday: Bill McGrady; Tuesday: Lew London and Chris Sooy; Wednesday: Joe Mancini and Friends, Th, F, Sa, Su, M, T, W

Tomatoes 9300 Amherst Ave., 609-822-7535 Friday: DJ Luap; Saturday; DJ Sparkles; Sunday: DJ Sparkles; F, Sa, Su

MAYS LANDING

Applebee’s Restaurant 700 Consumer Square, 609-383-9290 Wednesday: Quizzo, 9 p.m.; W

Brick House Pub & Grille 4450 Black Horse Pike, 609-837-2763 Thursday: Kontender Poker; Saturday; Rooftop Dogs; Sunday: Kontender Poker; Monday: Quizzo; Wednesday: Karaoke with DJ Michael James; Th, Sa, Su, M, W

SOMERS POINT

The Anchorage Tavern 823 Bay Ave., 609-926-1776 Friday: DJ; Saturday: DJ; F, Sa

Applebee’s Restaurant 51 Bethel Rd., 609-653-2270 Friday: Bar Bingo, 8:30 p.m.; Wednesday: Quizzo, 9 p.m; F, W

Clancy’s By the Bay 101 East Maryland Ave., 609-927-6969 Monday: Trivia Themed Bar Bingo; Tuesday: Karaoke; Wednesday: Quizzo; M, T, W

Caroline’s By the Bay 450 Bay Avenue 609-927-9007 Thursday: live music; Friday: The Company Saturday: live music; Sunday: live music; Wednesday: Open Mic hosted by Tribe; Th, F, Sa, Su, W

The Crab Trap 2 Broadway, 609-927-7377 Friday: live music; Saturday: live music; Wednesday: live music; F, Sa, W

Josie Kelly’s Public House 908 Shore Rx., 609-904-6485; Saturday: Duck & Cover; Sunday; Christmas Sing-a-long Hooley featuring Teddi Fusco and her band; Monday: Motown Christmas; Sa, Su, M

Gregory’s Restaurant 900 Shore Rd., 609-927-6665 Friday; Acoustic Brew; Saturday; DJ; F, Sa

VENTNOR

Enlightened Café 6414 Ventnor Ave., 609-594-5283 Saturday: Open Mic; Sa